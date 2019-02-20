2019/02/21 | 07:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..في وقت تقرر فيه استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمعرض (إكسبو الدولي 2020)، أطلق ناشطون في منظمات حقوقية موقعا إلكترونيا يبرز انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات.وذكرت الباحثة في معهد باريس الفرانكفوني للحريات لوري ميشال، أن “الهدف من الموقع هو إرسال احتجاجًا على الصمت الدولي لانتهاكات حقوق الإنسان المروعة في الإمارات، ومنحها حق استضافة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد قرار استضافتها لمؤتمر “إكسبوا”..



موقع إلكتروني يبرز انتهاكات حقوق الإنسان بالإمارات alansaar.

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