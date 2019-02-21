مانشستر سيتي يخطف فوزا مثيرا من شالكه بعشرة لاعبين

2019/02/21 | 07:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية : الفرات نيوز} اقترب مانشستر سيتي الانجليزي من الصعود إلى دور الثمانية في بطولة دوري أبطال أوروبا ، بعدما اقتنص فوزا ثمينا 3 - 2 من مضيفه شالكه الألماني اليوم الأربعاء في ذهاب دور الستة عشر للمسابقة.

وبادر المهاجم الأرجنتيني المخضرم سيرجيو أجويرو بالتسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 18، لكن النجم الجزائري نبيل بن طالب أدرك التعادل لشالكه في الدقيقة 38 من ركلة جزاء.وعاد بن طالب للتسجيل من جديد، محرزا الهدف الثاني للفريق الألماني في الدقيقة 45 من ركلة جزاء أخرى، لينتهي الشوط الأول بتقدم شالكه بهدفين لهدف.وفي الشوط الثاني أدرك الجناح الألماني الشاب ليروي ساني التعادل لمانشستر سيتي في الدقيقة 85، ثم أضاف رحيم ستيرلينغ الهدف الثالث في الدقيقة 90 رغم معاناة الفريق الإنجليزي من النقص العددي عقب طرد لاعبه الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي في الدقيقة 68 لحصوله على الإنذار الثاني.وأصبح يكفي مانشستر سيتي الخسارة صفر - 1 أو 1 - 2 في لقاء العودة، الذي سيقام بملعب (الاتحاد) معقل سيتي في 12 اذار القادم، للتأهل لدور الثمانية في البطولة التي يحلم بالفوز بها للمرة الأولى في تاريخه.وفي المقابل، أصبح يتعين على شالكه الفوز بفارق هدفين أو بفارق هدف شريطة نجاحه في تسجيل أربعة أهداف على الأقل حتى يتجنب الخروج المبكر من أمجد الكؤوس الأوروبية.

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