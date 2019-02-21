شركة كويتية تستثمر مشروعا للانتاج الزراعي في بادية السماوة

2019/02/21 | 07:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { بغداد : الفرات نيوز} أعلنت هيئة استثمار محافظة المثنى أن شركة كويتية باشرت بمشروع للانتاج الزراعي والحيواني في بادية المحافظة.

وذكرت الهيئة ان شركة البصمان للانتاج الزراعي والحيواني باشرت بحفر الآبار الارتوازية وتهيئة الارض تمهيدا للمباشرة بالانتاج بعد ان منحتها الهيئة رخصة لاستثمار (5000) خمسة الاف دونم في بادية السماوة لاغراض زراعة المحاصيل النباتية الاستراتيجية وحقول تربية الثروة الحيوانية.واشارت الى "اهمية المشروع بدعم القطاع الزراعي وسد حاجة السوق المحلية الى العديد من المنتجات النباتية والحيوانية".

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