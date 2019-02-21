2019/02/21 | 07:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفاع منسوب الأهوار يخلف اضراراً كبيرة بمشاريع أدى ارتفاع مناسيب المياه في الاهوار الى اضرار جسيمة بمشاريع المحافظة.واشار مصدر محلي الى" تعرض القرى والمشاريع الخدمية ومحطات التحلية في ناحية المشرح الى اضرار كبيرة".وعزا أسباب ذلك الى" ارتفاع مناسيب المياه في الاهوار القريبة منها وانهيار السدود الترابية".

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