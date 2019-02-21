2019/02/21 | 07:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدرب الجوية يوضح أهمية الفوز على الطلبة الخميس أكد باسم قاسم، المدير الفني للقوة الجوية، أن الأزرق سيرفع شعار مواصلة الانتصارات، في المواجهة المرتقبة أمام ضيفه الطلبة، الخميس، على ملعب الشعب الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري العراقي لكرة القدم.وقال قاسم في تصريح صحفي "فريقنا جاهز على المستوى الفني لهذه المباراة المهمة، ونسعى إلى الاستمرار بتحقيق النتائج الإيجابية من أجل الاستقرار".وأضاف مدرب القوة الجوية: "الفريق قدم مباراة كبيرة أمام فريق النفط، وخرج بالنقاط الثلاث المهمة في الجولة الماضية، رغم الغيابات التي عانينا منها، ولكننا تمكننا بتواجد البدلاء من تحقيق الفوز".وأوضح قاسم، أن لاعبيه يمتلكون طموحا كبيرا في تحقيق الفوز، والخروج بنقاط المباراة المهمة، التي ستجعلنا منافسين على اللقب، ونأمل أن تكون مباراة اليوم استمرارا لنتائج الفريق الإيجابية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب الجوية يوضح أهمية الفوز على الطلبة الخميس) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرب الجوية يوضح أهمية الفوز على الطلبة الخميس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).