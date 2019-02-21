صحة ذي قار: نواصل خدماتنا الطبية ضمن الاطار الانساني رغم الاضراب

2019/02/21 | 08:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وكالات:

اكد مدير صحة ذي قار وكالة عبد الحسين الجابري، اليوم الاربعاء، استمرار استقبال الحالات المرضية الطارئة وتقديم الخدمة الطبية لها على الرغم من استمرار اضراب الكوادر الصحية في مستشفيات المحافظة.





وكالات:اكد مدير صحة ذي قار وكالة عبد الحسين الجابري، اليوم الاربعاء، استمرار استقبال الحالات المرضية الطارئة وتقديم الخدمة الطبية لها على الرغم من استمرار اضراب الكوادر الصحية في مستشفيات المحافظة.وقال الجابري للمربد، ان الكوادر الطبية والتمريضية مستمرة في تقديم خدماتها للحالات الطارئة وفي جميع ردهات الطوارىء والانعاش في اطار الخدمة الانسانية التي تقدمها هذه الشريحة لابناء المحافظة، مشيرا الى ان عددا من الحالات الباردة تاثرت قليلا بسبب الاضراب دون التاثير على صحة وحياة المواطنين.

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