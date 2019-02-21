موعد مباراة يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد في إياب دور 16 دوري أبطال أوروبا

2019/02/21 | 08:16

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يسافر أتلتيكو مدريد إلى مدينة تورينو العاصمة الصناعية الإيطالية لمواجهة يوفنتوس يوم الثلاثاء 12 مارس 2019 ميلادياً، الموافق 5 رجب 1440 هجرياً، وذلك في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2018-19.



انتصر الروخيبلانكوس في لقاء الذهاب في واندا ميتروبوليتانو بهدفين نظيفين، أي أن التعادل أو حتى الخسارة بهدفٍ نظيف أو بفارق هدفين بنتيجة أكبر من (2-0) ستضع سيميوني وفريقه في ربع النهائي، أما البيانكونيري فعليه الفوز بثلاثة أهدافٍ نظيفة على الأقل لخطف بطاقة العبور من الفريق الإسباني ذو الطابع الإيطالي في طريقة لعبه بفضل التشولو الأرجنتيني.





أوقعت قرعة دور مجموعات ذات الأذنين يوفنتوس في المجموعة الثامنة رفقة مانشستر يونايتد وفالنسيا ويونج بويز، ونجح في التأهل بعد أن تصدر المجموعة برصيد 12 نقطة، أما أتلتيكو مدريد فقد كان في المجموعة الأولى رفقة بوروسيا دورتموند وكلوب بروج وموناكو، ونجح في الصعود لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد احتلاله المركز الثاني برصيد 13 نقطة.



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موعد مباراة يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد بعد الفوز على يوفنتوس..



رقم مخيف لأتليتيكو سيميوني على مستوى نظافة الشباك المباراة الملعب الموعد الحكم القنوات الناقلة يوفنتوس - أتلتيكو مدريد استاد آليانز الثلاثاء 12 مارس 2019 ميلادياً، 5 رجب 1440 هجرياً، 23:00 بتوقيت السعودية، 22:00 بتوقيت مصر لم يتحدد بعد beIN SPORTS HD 1

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