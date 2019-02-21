2019/02/21 | 08:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: T_AJppkt4Zc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الفلوس اللي يحصلها منظفوا جام السيارات وين تروح ؟ مافيات تعتاش على لقمة الفقراء !) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الفلوس اللي يحصلها منظفوا جام السيارات وين تروح ؟ مافيات تعتاش على لقمة الفقراء !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).