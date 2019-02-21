أتليتكو مدريد يعبر يوفنتوس بثنائية في ذهاب أبطال أوروبا

2019/02/21 | 08:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلحقق فريق أتليتكو مدريد الإسباني، أمس الأربعاء، فوزاً على ضيفه يوفنتوس الإيطالي بهدفين نظيفين في ذهاب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.وللتأهل إلى ربع النهائي، يكفي أتليتكو مدريد الفوز أو التعادل بأي نتيجة في لقاء الإياب الذي سيقام بإيطاليا أو الهزيمة بفارق هدفين بشرط أن تكون أكثر من 2-0.بينما سيحتاج يوفنتوس لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لصالحه ومحاولة تحقيق الانتصار بفارق أكثر من هدفين لانتزاع بطاقة العبور إلى ربع النهائي.لم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها لأهداف لينتهي بالتعادل السلبي.واستمر مسلسل إهدار الهجمات خلال شوط المباراة الثاني إلى أن جاءت الدقيقة 78 لتشهد هدف التقدم لأتليتكو مدريد عبر الأوروغوياني خوسي ماريا خيمينيز.ومع حلول الدقيقة 89 أضاف الفرنسي أنطوان غريزمان الهدف الثاني، لتنتهي المواجهة بفوز أصحاب الديار.

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