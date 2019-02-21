2019/02/21 | 08:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد- العراق اليوم:

حذر النائب عن تحالف الفتح حنين قدو، اليوم، من "تفجر" الأوضاع في محافظة كركوك، فيما عزا ذ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الفتح يتهم الكرد بخلق أزمة في كركوك ويحذر من “تفجّر” الأوضاع) نشر أولاً على موقع (العراق اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الفتح يتهم الكرد بخلق أزمة في كركوك ويحذر من “تفجّر” الأوضاع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العراق اليوم).