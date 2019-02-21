النقل الدولي يقيم إجراءات العراق لإعادة الطائر الأخضر إلى الأجواء العالمية

2019/02/21 | 08:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

محليات ,

2019/02/21 10:20

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بغداد- العراق اليوم:بحث وزير النقل عبد الله لعيبي، الاربعاء، مع الرئيس التنفيذي للإتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" ألكساندر دو جونياك، تمكين الخطوط الجوية العراقية من استعادة عضويتها الكاملة في الإتحاد من خلال الحصول على شهادة الــ EASA( التشغيل الآمن للطائرات ) وقال مكتب لعيبي، في بيان إنه "وسعيا لاستعادة الخطوط الجوية العراقية عضويتها الكاملة في الاياتا، التقى وزير النقل بالمدير العام الرئيس التنفيذي للإتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» ألكساندر دو جونياك على هامش اعمال الجلسة ٨١ للنقل في جنيف".



واضاف: "وجرى بحث سبل التعاون المشترك وعودة استشاريي الإياتا وتمكين الخطوط الجوية العراقية من استعادة عضويتها الكاملة في الإتحاد من خلال الحصول على شهادة الــ EASA( التشغيل الآمن للطائرات ) التي تعتبر المدخل لعودة الخطوط الجوية العراقية الى الحاضنة الدولية وأخذ مكانتها الريادية في مجال النقل الجوي الدولي بما يتناسب مع تاريخها وعمرها الممتد لعشرات العقود".



وأكد لعيبي، أن "اللقاء عكس مستوى التعاون الكبير بين وزارة النقل وهذا الاتحاد المختص بالطيران المدني، والاهتمام العالي للمضي في تنفيذ عودة الاستشاريين الذي سيساعد في عودة عضويتنا الكاملة لاتحاد الاياتا وتنظيم عملنا وفق المعايير الدولية القياسية".



وأشار وفق البيان، إلى أن "الخطوط الجوية العراقية ستقوم بالاستعانة بالجناح الاستشاري لدى الاياتا لتنفيذ العديد من المشاريع التطويرية سواء في مرافقها أو أنظمة التشغيل لديها"، داعيا إلى "تعزيز التعاون بين الجانبين وبخاصة فيما يتعلق بالجانب الفني التشغيلي والاستفادة من خبرات الاتحاد الدولي في مساندة الخطوط الجوية العراقية للوفاء بمتطلبات برنامج التفتيش للطائرات".



من جانبه عبر رئيس اتحاد النقل الجوي الدولي (اياتا) عن إعجابه بـ"الخطوات المدروسة والمتأنية التي تقوم بها وزارة النقل تجاه الخطوط الجوية العراقية في مختلف قطاعاتها الإدارية والفنية"، مبينا أن "(الاياتا) لديها الآلية التي تمكنها من الإسهام في حل اغلب الاشكاليات وتقديم المساعدة الفنية إذا ما طلب منها ذلك وتقديم الاستشارات العملية من واقع ما اكتسبته من خبرات طويلة في خدمة المسافرين في العالم وذلك في كل ما يتعلق بالنظم التي تخدمالمسافرين".

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