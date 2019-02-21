2019/02/21 | 08:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد رضوان | تويتر

ينتظر عشاق كرة القدم في كل مكان من المحيط للخليج ديربي خليجي عربي بين الأهلي السعودي والوصل يوم الإثنين 25 فبراير 2019 ميلادياً، الموافق 20 جمادى الآخرة 1440 هجرياً، وذلك في إياب ربع نهائي البطولة العربية 2018-19.



نجح الراقي في العودة من استاد زعبيل بتعادلٍ إيجابي صعب بهدفين لمثلهما وأصبح أقرب من الإمبراطور الإماراتي لنصف النهائي، حيث أصبحت نتيجة التعادل السلبي أو حتى الإيجابي بهدفٍ لمثله في لقاء العودة كافيةً جداً لحصول الأخضر على بطاقة العبور، أما الأصفر فلا يكفيه إلا الانتصار بأي نتيجة أو التعادل بأي نتيجة إيجابية أكبر من (2-2) لخطف بطاقة العبور.





استهل الأهلي مشواره في المسابقة بسحق المحرق بخماسيةٍ نظيفة في الدور الأول كمجموع لمباراتي الذهاب والإياب، ثم واجه وفاق سطيف وتخطاه بمجموع نتائج (2-1)، أما الوصل فبدأ المسابقة بكلاسيكو من العيار الثقيل ضد العين وتخطاه بصعوبةٍ بهدفين لهدف، ثم فجر مفاجأة من العيار الثقيل في دور الـ16 بتخطي الأهلي المصري بنتيجة (3-3) كمجموع لمباراتي الذهاب والإياب بعد اللجوء لقاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض.



اختيارات المحررين كيف رد مارسيلو على المقارنة بينه وبين ريجيلون؟ سولشار: أليكسيس سانشيز كزجاجة الكاتشب حوار جول - جنكيز أوندر عن خلافة صلاح وطموحاته مع روما والفارق بين كرة القدم في إيطاليا وتركيا خاص جول | جوتزه: الدوري الإنجليزي مثير وجذاب للغاية

مهند عسيري: شكرًا للإدارة والمدرب والأهلي ينقصه شيء واحد

موعد مباراة الأهلي ضد الوصل والقنوات الناقلة الدوري السعودي - المجحد يقود الفتح لانتصار قاتل على الأهلي المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة الأهلي - الوصل مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" الإثنين 25 فبراير 2019 ميلادياً، 20 جمادى الآخرة 1440 هجرياً، 20:45 بتوقيت السعودية، 21:45 بتوقيت الإمارات AD SPORT 1

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موعد مباراة الأهلي السعودي القادمة ضد الوصل في البطولة العربية) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موعد مباراة الأهلي السعودي القادمة ضد الوصل في البطولة العربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).