تصعيد في الشمال السوري ومحاولات التركي الاخيرة

2019/02/21 | 08:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حرارة التصعيد في ارياف حماة وادلب واللاذقية في سورية، ترسم ملامح المشهد الميداني في شمال سورية، وتترك خطوط الاشتباك في حالة استنفار دائم، بعد تصدي

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