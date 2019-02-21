ما مصير “كنوز ليبيا” الاثرية؟

2019/02/21 | 08:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس تغطي رسوم جرافيتي جدران مسرح مدرج يوناني في مدينة شحات، أو قورينا، الليبية الأثرية في شرق ليبيا التي طالها الدمار وتعاني اليوم من الإهمال والمخربين ومصادرة السكان المحليين للأراضي بشكل غير قانوني.متاجر التذكارات والمقاهي المهجورة الواقعة على الطريق الجبلي المؤدي للموقع الذي يعود تاريخه إلى 2600 عام، هي كل […]

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