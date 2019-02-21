مؤتمر وارسو.. حقائق وتوقعات

2019/02/21 | 09:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كثر الحديث والأسئلة حول المؤتمر الذي عُقد في وارسوا وعن جدواه..وهل صحيح أنه جاء لإحتواء خطر إيران على المنطقة والعالم؟!للإجابة على هذا التساؤل لابد من معرفة أن هذا المؤتمر تم عقده من قبل القوى الغربية وحلفائها في المنطقة، للأعداد لعملية التطبيع مع الكيان الصهيوني، والهدف هو إيقاف محور المقاومة في المنطقة ومحاصرة إيران, بإعتبارها واجهة مناهضة قوى الاستكبار العالمي، وتحمل مشروع مضاد لقوى الاستبداد العالمي، مقابل البقاء في السلطة وحماية المصالح الغربية في المنطقة.أيضا ربما يهدف لإيجاد تحالف عربي بدعم غربي للوقوف بوجه التحرك والتمدد الإيراني ودول محور المقاومة فيها، كما أن هذا المؤتمر يأتي في ظل التوتر الحقيقي بين الغرب ومحور الضد بقيادة إيران وحلفائها..إذا ما علمنا أن اللاعب الروسي هو الآخر موجود وبقوة، ما يعطي حيوية للمشهد السياسي والعسكري.يضاف لما سبق حضور رئيس وزراء الكيان الصهيوني إلى المؤتمر, ولقاءه بوزراء خارجية الدول العربية, على هامشه وبدون أي حرج يعكس حالة التراخي, التي تعانيها الأنظمة العربية وخيانتها لشعوبها من أجل مصالحها, والتي ينبغي للجميع الاستفادة من دروس الأمس فيما يسمى ( الربيع العربي ) وكيف انهارت تلك الأنظمة بلمح البصر. يعتقد أن المنطقة عموماً مقبلة على معركة ومواجهة من نوع آخر، وليست بالضرورة أن تكون المواجهة مباشرة ومسلحة.. بل ستكون بأدوات أخرى في المنطقة ،عبر تنظيمات جديدة ، تكون أشد قسوة عليها، وما داعش إلا جس نبض لهذا الوضع، او خطوة مرحلية لمعرفة مناطق القوة والضعف فيها, إلى جانب قراءة الوضع الجيوغرافي لها، والديمغرافي الذي سيعطي إمكانية الحركة بحرية وسرعة عالية، خصوصاً وان الدعم هذه المرة سيكون حاضراً ومباشراً بحجة مقاتلة الإرهاب الدولي، وحماية امن الولايات المتحدة ومصالحها في منطقة الشرق الأوسط.لهذا يمكن القول أن المنطقة لن تهدأ، وربما تسعى الأطراف المتصارعة إلى إيجاد بدائل لها في القتال، والأهم من كل هذا, سيكون هناك لاعب جديد فيها هو الصين..والتي لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تمدد واشنطن في المنطقة!ما يهمنا من كل هذا الصراع أن العراق سيكون ساحة هذا الصراع غير المباشر، والتي بدأت ملامحه مع الانسحاب التكتيكي المفاجئ للقوات الأمريكية من سوريا، لتحل محلها القوات الرديفة والحليفة لها في المنطقة، وتبدأ مرحلة جديدة في صراع الولايات المتحدة الجديد.هذا المقال يعبر عن وجهة نظر الكاتب وليس له أي علاقة بوجهة نظر شبكة رووداو الإعلامية‬‬‬.

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