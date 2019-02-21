2019/02/21 | 09:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استعان ياسر تحرير بموسيقى الراب واغاني الهيب هوب لتخفيف الارتباك والتوتر اللذين تسببهما دراسة قواعد اللغة الانكليزية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( معلم يكسر جمود التدريس التقليدي وينمي قدرات الطلبة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( معلم يكسر جمود التدريس التقليدي وينمي قدرات الطلبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).