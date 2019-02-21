تطوير الصناعة التحويلية سيجعل العراق دولة اقتصادية كبرى

2019/02/21 | 09:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشاد خبير نفطي، بتوجهات الحكومة الى انشاء مصاف استثمارية جديدة وتطوير الصناعة التحويلية

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