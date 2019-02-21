2019/02/21 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..أوقف الجيش اللبناني اجراميا من تنظيم داعش الاجرامي بوادي حميد في عرسال شمال شرق لبنان.وقالت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم إن “دورية من مديرية المخابرات تمكنت من توقيف اجرامي ينتمي لتنظيم داعش في وادي حميد بعرسال شارك إلى جانب إرهابيي التنظيم بالاعتداء على وحدات الجيش اللبناني ومراكزه خلال العام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاجهزة اللبنانية توقف داعشيا في عرسال alansaar.

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