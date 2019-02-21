وزارة التعليم تمنع إستقدام الأستاذة الأجانب بشرط واحد

2019/02/21 | 09:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وضعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، آلية جديدة لاختيار التدريسيين في الجامعات والكليات الاهلية تتمثل بالاعلان عن الاختصاصات التي تحتاج اليها لمدة شهر والتعويض عنها بملاك أجنبي اذا لم يتم التقديم عليها محلياً.

وأوضح مدير دائرة التعليم الجامعي الخاص، عبد المنعم جبار الشويلي، في تصريح صحفي، ان “الوزارة اعدت خطة جديدة، لاستقطاب حملة الشهادات العليا تمنحهم بموجبها الاولوية في شغل التخصصات الشاغرة في الجامعات والكليات الاهلية بمختلف التخصصات العلمية والانسانية، بهدف فسح المجال امام تعيين حاملي الشهادات العليا وتطوير الكفاءات المحلية، لذلك قررت الوزارة منع استقدام الاساتذة الاجانب الا بعد الاعلان عن التخصصات المطلوبة عبر الوسائل الاعلامية، وفي حال عدم التقديم بعد مرور شهر من الاعلان، يتم السماح للجامعات بان تبدأ بعملية استقدام الاساتذة الاجانب من حملة الدكتوراه حصرا مع تقديم ما يثبت القيام باجراءات الاعلان الرسمي”.يشار الى ان عدداً من الكليات الأهلية يستعين بتدريسيين أجانب على حساب العراقيين من حملة الشهادات العليا.





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