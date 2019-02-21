ماني مهاجم ليفربول يتعرض للسرقة أثناء مباراة فريقه مع بايرن ميونيخ

2019/02/21 | 09:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن منزل المهاجم السنغالي ساديو ماني تعرض للسرقة خلال مباراة فريقه ليفربول ضد بايرن ميونيخ في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء.

وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إلى أنه تمت سرقة ساعات وهواتف محمولة ومفاتيح سيارة من المنزل.

وتعادل ليفربول بدون أهداف مع بطل ألمانيا في أنفيلد.

ولم تكن المرة الأولى التي يتعرض فيها منزل ماني البالغ عمره 26 عاما للسرقة منذ انتقاله إلى ليفربول، إذ سبق اقتحامه خلال استضافة مباراة ضد ماريبور السلوفيني بدوري الأبطال في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

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