اتلتيكو مدريد يضرب يوفنتوس بثنائية ويضع قدماً في ربع نهائي دوري الابطال

2019/02/21 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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فاز أتلتيكو مدريد على ضيفه يوفنتوس، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما بملعب واندا ميتروبولتيانو، اليوم الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وأحرز خوسيه ماريا خيمينيز الهدف الأول لأتلتيكو في الدقيقة 78، فيما ضاعف دييجو جودين النتيجة بالدقيقة 83.

وسيحل أتلتيكو مدريد ضيفًا على يوفنتوس، بملعب أليانز ستاديوم بتورينو، يوم 12 آذار المقبل، في مباراة الإياب بين الفريقين.

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