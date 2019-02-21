نصفهم انتحاريون.. القوات العراقية تقتل 10 دواعش في محافظتين

2019/02/21 | 09:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- أعلنت القوات العراقية عن مقتل خمسة انتحاريين في حملات امنية استهدفتهم في كل من نينوى والانبار.

وهذه احدث تحركات تقوم بها القوات العراقية والحشد الشعبي ضد ما تبقى من فلول لداعش بعدما تصاعدت هجمات المسلحين في الآونة الأخيرة خارج المدن.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان صدر الاربعاء إن القوات الامنية والاستخبارية تمكنت من "قتل خمسة ارهابيين انتحاريين كانوا يرتدون احزمة ناسفة".

وجاء في البيان "جاءت هذه العملية بعد نصب كمين محكم لهم ومحاصرتهم داخل عجلة كانوا يستقلونها، وقد تم حرق العجلة وقتل هؤلاء المجرمين داخلها".

وأضاف أن العملية نفذت بالقرب من منطقة بادوش شمال غرب مدينة الموصل.

وفي بيان منفصل، قالت خلية الإعلام الحربي إن القوات العراقية تمكنت ايضاً من "قتل خمسة ارهابيين" وحرقت عجلتهم في وادي حوران قرب منطقة الحسينيات غرب الانبار.

وخلية الإعلام الأمني هي كيان يرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة ويعد الجهة الوحيدة المخولة بنشر البيانات الامنية والعسكرية في عموم العراق.





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