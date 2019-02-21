الرئيس البارزاني يبحث خلال لقائه مع وفد أمريكي العلاقات بين أربيل وبغداد

2019/02/21 | 09:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلاستقبل الرئيس مسعود البارزاني وفداً حكومياً من الولايات المتحدة تألف من السفير جيمس جيفري المبعوث الامريكي الخاص الى سوريا، فضلا عن جويل ريبورن، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، والقنصل الأمريكي لدى أربيل بالوكالة، بالإضافة الى أعضاء الفريق الأمريكي الخاص بسوريا.وبحث البارزاني وجيفري خلال اللقاء، التطورات السياسية الأخيرة في المنطقة والعراق وإقليم كوردستان، حيث أشاد جيفري بالازدهار والاستقرار الذي يشهده إقليم كوردستان، وأكد أن دعم الولايات المتحدة لإقليم كوردستان أثبت أنه مسعى ناجح وهو أحد قصص النجاح في الشرق الأوسط.وبحسب بيان لمكتب البارزاني، فقد تم خلال اللقاء، بحث أوضاع سوريا، والمستجدات السياسية والأمنية الأخيرة، وتم التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق بين الجانبين لإرساء الاستقرار ومنع الاقتتال، والحيلولة دون تعرض الشعب الكوردي في سوريا لمزيد من الظلم والخسائر.كما تم بحث التهديدات الإرهابية على المنطقة، والتأكيد على أن التعاون والتنسيق المشترك بين التحالف وإقليم كوردستان حقق نتائج إيجابية للغاية في هزيمة داعش والإرهاب.وتطرق الجانبان خلال اللقاء، الى العلاقات بين أربيل وبغداد والعملية السياسية في إقليم كوردستان.

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