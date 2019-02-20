2019/02/21 | 09:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية حذر اليوم حزب المستقبل الدستوري العراقي، ، من أن زيارة السفير الايراني ايرج مسجدي الى مدينة سامراء جزء من مشروع لتقسيم العراق على “اساس طائفي مقيت ” يشمل محافظات البصرة وبابل وصلاح الدين بالخصوص.حيث صرح رئيس الحزب انتفاض قنبر لوكالة عراقية وتابعته اليوم الثامن ، إن “تدخل السفير الايراني لدى …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحذيرات من السفير الايراني في العراق يحاول اعادة الطائفية من جديد بمساعدة ابو مازن صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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