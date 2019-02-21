ظريف:لا نستبعد احتمالية الحرب مع إسرائيل

2019/02/21 | 09:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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لم يستبعد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، احتمال اندلاع نزاع عسكري مع إسرائيل، متهما الأخيرة بأنها “تنزع نحو المغامرة” بتنفيذها حملات قصف في سوريا.

وقال ظريف في تصريحات لصحيفة “زود دويتشه تسايتونج” الألمانية واطلعت عليه وكالة صدى، إن إيران موجودة في سوريا بناء على دعوة الحكومة السورية، بينما تنتهك إسرائيل المجال الجوي اللبناني والسوري، بالإضافة إلى القانون الدولي.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن تصرفات إسرائيل هي “نزعة نحو المغامرة”، مضيفا أن “نزعة المغامرة تكون دائما خطيرة”.

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