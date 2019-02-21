8 سنوات على انتفاضة الكرامة في القطيف والأحساء ولا تزال مستمرة

2019/02/21 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتفضت القطيف ومن ثم المناطق المجاورة لها، احتجاجاً على حالة التهميش والحرمان منذ أكثر من مائتي عام حينما راح المد السعودي يفرض كيانه على بلاد

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