انتحار شاب شنقاً في ذي قار

2019/02/21 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت قيادة شرطة محافظة ذي قار اليوم الخميس، بانتحار شاب شنقا يبلغ من العمر 18 عاما في قضاء الرفاعي فارق الحياة بعد نقله إلى مستشفى

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