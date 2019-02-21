البرلمان البلجيكي يدرس إلغاء “معاشات هتلر”

2019/02/21 | 09:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس بعد مضي 78 عاما من توقيع الزعيم النازي أدولف هتلر، وتحديدا في العام 1941، على قانون يقضي بمنح عدد من الأشخاص الذين حاربوا في صفوف الجيش النازي معاشات تقاعدية، لايزال 27 شخصا في بلجيكا يتلقون هذه المعاشات من الحكومة الألمانية.فبحسب صحيفة “De Morgen” البلجيكية، لايزال هؤلاء الأشخاص وورثتهم في بلجيكا […]

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