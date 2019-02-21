إروين كومان يتولى تدريب منتخب عمان

2019/02/21 | 09:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم، تعيين الهولندي إروين كومان مدربا للمنتخب الوطني لمدة عامين، خلفا لمواطنه بيم فيربيك الذي ترك منصبه في وقت سابق من هذا الشهر “لأسباب خاصة“.وأفاد اتحاد الكرة العماني في بيان بـ”اعتماد المدرب إروين كومان مدربا للمنتخب الأول لمدة موسمين” حتى مارس 2021.وسبق لكومان (57 […]

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