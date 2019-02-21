كريم تطلق برنامج المكافآت الأكبر والأكثر سخاءً في المنطقة

2019/02/21 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ● يكسب المستخدمون نقاطًا إضافية تلقائيًا في جميع مشاويرهم مع كريم ● يستطيع المستخدمون تحويل نقاطهم إلى رصيد لاستخدامه في مشاويرهم مع كريم أو للتبرع به إلى مجموعةٍ من الجمعيات الخيرية ● يحصل المستخدمون على عضوية الفئة الذهبية والعديد من المزايا الإضافية مكافأةً لهم من كريم على ولائهم كريم تُطلِق برنامجها الأكبر في المنطقة، وهو برنامج «المكافآت» الذي سيصبح متاحًا لأكثر من 33 مليون مستخدم في المنطقة.

برنامج المكافآت متاح بالفعل لأكثر من 33 مليون مستخدم لكريم في المنطقة، ويقدم نقاطًا على جميع المشاوير المدفوعة نقدًا أو باستخدام بطاقة الائتمان أو الفواتير في البلد التي يقضي فيها المستخدمون مشاويرهم مع كريم.

وقال مدثر شيخة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كريم: «نحن ممتنون لعملائنا ونرغب في التعبير عن تقديرنا لولائهم بأن نقدّم لهم شيئًا في المقابل.



نحن الشركة الأولى في هذا القطاع التي تطلق هذا البرنامج في المنطقة، إنه برنامجٌ فريدٌ في الطريقةِ التي يجعل فيها الولاء جزءًا من أسلوب التخطيط للعمل ويتميز ببساطةٍ في الاستخدام وفي القيمة».

وأضاف: «سيحصل الأشخاص الذين يستخدمون كريم في رحلاتهم اليومية على نقاط بامكانهم تحويلها الى رصيد لاستخدامها في رحلات كريم".

ويسرّنا أيضًا أن نتيح لعملائها الفرصةَ لصنع تغييرٍ إيجابي في المنطقة باستخدام النقاط التي يكسبونها في مشاويرهم مع كريم لصنع فرقٍ في حياةٍ أولئك الذين هم بأشد الحاجةِ إلى المساعدة».

الفئة الذهبية من كريميحصل عملاء كريم على عضوية الفئة الذهبية عند إكمال 15 مشوارًا في الشهر ويتمتعون بمزاياها التي تشمل زيادة نقاط المكافأة على جميع المشاوير بنسبة 50% والأولوية في الحصول على الدعم عبر جميع قنوات الاتصال بالاضافة الى التمتع بالعديد من العروض المميزة والخاصة حصريًا بالفئة الذهبية من عملاء كريم والتي سيتم اعلام الزبائن بها أولاً بأول.

عند ترقيتك، ستظل عضوية الفئة الذهبية نشطة طوال الشهر الذي تحققت فيه، بالإضافة إلى الشهرين التاليين أيضًا.



وللحفاظ على عضوية الفئة الذهبية، يجب على المستخدم الترقية مجددًا قبل انتهاء صلاحيتها.

التبرعات الخيريةيمكن للعملاء تحويل النقاط إلى رصيد يظهر في محفظة التطبيق للدفع مقابل مشاويرهم مع كريم أو لتقديم التبرعات للجمعيات الخيرية، مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظماتٍ أخرى تظهر حسب موقع المستخدم.

كما ستعقد كريم خلال الأشهر المقبلة المزيد من الشراكات مع المزيد من الشركاء المرموقين والعلامات التجارية المعروفة في العراق لتوفر لزبائنها خيارات وعروض متنوعة وسيتم ايضاً اتاحة الفرصة للتبرع للعديد من الجمعيات الخيرية الاخرى في العراق لمساعدة من هم بحاجم والمساهمة في احداث فرق في حياتهم.

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نبذة عن شركة كريم​شركة كريم هي المنصة التكنولوجية الأولى في منطقة الشرق الأوسط.



وتُعتبر كريم شركة رائدة في قطاع حجز السيارات عبر التطبيقات الذكية على مستوى المنطقة، وتسعى حاليًا لتوسيع نطاق خدماتها ليشمل قطاع النقل العام وتوصيل الطعام وسداد المدفوعات.



وتتمثّل مهمة كريم في تسهيل وتحسين حياة الناس وبناء مؤسسة مستدامة مُلهمة للجميع.



تعمل شركة كريم في أكثر من 120 مدينة في 15 بلدًا حول العالم، وساهمت منذ تأسيسها عام 2012 في توفير ما يزيد على مليون فرصة عمل في المنطقة.



www.careem.com-

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