2019/02/21 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوىاعلنت قيادة عمليات نينوى، الاربعاء، مقتل خمس انتحاريين شمال غرب الموصل.

وذكر بيان للعمليات تلقى “النور نيوز” نسخة منه ان “مفارز خلية الصقور الاستخبارية وفريقها التكتيكي تمكنت وبالتنسيق مع قيادة عمليات نينوى وهيئة الحشد الشعبي وقوة من استخبارات اللواء ٦٦ في الفرقة ٢٠ من قتل خمس انتحاريين كانوا يرتدون احزمة ناسفة”.

واضاف البيان ان “هذه العملية جاءت بعد نصب كمين محكم لهم ومحاصرتهم داخل عجلة كانوا يستقلونها، وقد تم حرق العجلة وقتل هؤلاء المجرمين داخلها بالقرب من منطقة بادوش” شمال غرب مدينة الموصل”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

15

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل خمس انتحاريين شمال غرب الموصل) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل خمس انتحاريين شمال غرب الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).