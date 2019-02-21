عودة المفاقس.. اصرار على النهوض بالانتاج الحيواني في نينوى

2019/02/21 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوىبمتابعة ميدانية من قبل كادر زراعة نينوى قام مفقس بعشيقه الحديث بانتاج عددا من افراخ الدجاج.

وقال رئيس مهندسين زراعيين شاكر يحيى قاسم مسوؤل شعبة زراعة بعشيقة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه “قام كادر شعبة زراعة بعشيقة ومنذ فجر اليوم الاربعاء الموافق ٢٠/٢/٢٠١٩ الساعة الخامسة فجرا بمتابعة انتاج عددا من افراخ الدجاج في مفقس بعشيقة الحديث”.

وبين مدير الشعبة بان “الطاقه الانتاجيه للمفقس تبلغ ٨ مليون في السنة ويحتوي المفقس على ستة سيتات وعلى ١٢ حاضنه و ٦ فقاسات علما ان كل حاضنه تحتوي على ١٢ عربانه وكل عربانه تحتوي على ٤٨٠٠ بيضه”.

واشار قاسم بان “كل وجبه توضع فيها ٥٧٦٠٠ الف بيضه ولمده ١٨ يوم ٣ ايام في المفقسه”.

واكمل قاسم “بان ٢١ يوم كافية لاكتمال النمو بعدها يتم توزيع الافراخ على أصحاب الحقول بعد إجراء عمليه الفحص الصحي والتلقيحات اللازمه من قبل أطباء بيطريين مختصين”.

يذكر بان وزارة الزراعة تقوم بدعم مربي الدواجن بالاعلاف وباسعار مدعومة من اجل النهوض بواقع الثروة الحيوانية في العراق.

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