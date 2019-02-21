تفّاحتان في كفّ واحدة

2019/02/21 | 09:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تردّدَ في ثقافة الأمثال عندنا مثلٌ بليغٌ يتحدّث عن الكفّ الواحدة التي تُمسِكُ بأكثر من تفّاحة في آنٍ بتحدٍّ وعنادٍ

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