التعليم : فتح باب المنح الدراسية والقروض لشريحة من طلبة الكليات

2019/02/21 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، عن فتح

باب المنح الدراسية والقروض لشريحة من طلبة الكليات الحكومية

والأهلية.

وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه آفاق، انها "فتحت باب المنح

الدراسية والقروض لشريحة من طلبة الكليات الحكومية والأهلية".

واضافت، ان "هذه المنح لمساعدة الطلاب بإكمال دراستهم

بالتعاون مع المصرف العراقي للتجارة وحسب الشروط والضوابط"، مشيرة

الى ان "هذه القروض بالتعاون مع المصرف العراقي للتجارة وحسب الشروط

والضوابط".

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