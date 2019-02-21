جوارديولا يتعهد بتطوير أداء مانشستر سيتي

2019/02/21 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصل بايرن ميونيخ على أفضلية طفيفة بعد تعادله بدون أهداف مع مستضيفه ليفربول في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الثلاثاء لكن كارل هاينز رومنيجه الرئيس التنفيذي للنادي الألماني حذر من تجربة سابقة أمام المنافس الإنجليزي.

ولم يشكل العملاق البافاري خطورة كبيرة على منافسه في ملعب أنفيلد الليلة الماضية لكنه لعب بانضباط وتنظيم شديد دفاعيا رغم سلسلة من الغيابات وتركت هذه النتيجة المواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات قبل الإياب في ميونيخ في 13 مارس اذار.

وقال رومنيجه الذي كان مهاجما بارزا في بايرن ومنتخب ألمانيا في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي “جعلنا نتيجة مباراة الإياب مفتوحة على كل الاحتمالات.



قدمنا مباراة ذهاب رائعة كان مدرب المانيا السابق سيب هيربرجر سيفخر بها.



لعب الجميع على قلب رجل واحد”

وتابع “قام الفريق بعمل جيد جدا.



جهز المدرب الفريق على أكمل وجه وحصل على مبتغاه بهذه النتيجة.



لكني أحذر مجددا من دخول مباراة الإياب بثقة مبالغ فيها.



إنها نتيجة خطيرة”.

ومع رئيس النادي الحالي أولي هونيس تعادل رومنيجه ورفاقه سلبيا في ليفربول في 1981 قبل أن يودع البطولة بالتعادل 1-1 في ميونيخ.

وسجل ليفربول هدفا متأخرا وقتها ليتأهل بقاعدة الهدف خارج الأرض.

وقال رومنيجه “خرجنا بعد التعادل 1-1.



يجب ألا نكرر الأخطاء التي ارتكبها فريقي.



يجب أن نقدم مباراة إياب رائعة”.

ويتحسن مستوى بايرن بعد بداية مهتزة في النصف الأول من الموسم وضيق الفارق مع بروسيا دورتموند متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني إلى ثلاث نقاط بعد فوزه بتسع من آخر عشر مباريات في الدوري.

ولم يخسر بايرن حتى الآن في دوري الأبطال.

وسيفتقد بطل ألمانيا اللاعب الموقوف يوشوا كيميش وتوماس مولر في الاياب لكن نيكو كوفاتش مدرب بايرن يتوقع أن يعود بعض اللاعبين المصابين ومن بينهم ليون جوريتسكا وارين روبن.

ويعلم كوفاتش جيدا أن فريقه يمكنه بلوغ دور الثمانية حال احتفاظه بثقته في نفسه.

وأضاف “عندما نلعب بهذا التنظيم يصعب التفوق علينا وهز شباكنا.



حققنا المراد الآن ويتعين أن نحسم الأمر على أرضنا”.

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