2019/02/21 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… أصيب شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الصهيوني، جنوبي قطاع غزة.وذكر مصدر محلي, إن “شابين فلسطينيين أصيبا في قدميهما، جراء إطلاق قوات الاحتلال الصهيوني الرصاص الحي صوب عشرات المواطنين على مقربة من السياج الحدودي شرق مدينة خان يونس، نقلا إثرها إلى مستشفى ناصر في المدينة ووصفت حالتهما بالمتوسطة”.وكانت طائرة صهيونية من دون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إصابة شابين فلسطينيين برصاص القوات الصهيونية شرقي خان يونس alansaar.

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