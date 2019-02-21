2019/02/21 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار /..اعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن أكثر من 50 شاحنة تابعة للتحالف الدولي مغطاة بشكل محكم بدأت بمغادرة منطقة المزارع الواقعة بين الباغوز وضفة الفرات الشرقية شمال شرقي سوريا، وعلى متنها عناصر من تنظيم داعش الاجرامي وعوائلهم ومدنيين آخرين.وقال المرصد في تقرير له أنه “لم يعلم بعد فيما إذا تبقى عناصر للتنظيم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرصد السوري: التحالف الدولي ينقل عناصر داعش بـ 50 شاحنة مغطاة بشكل محكم alansaar.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرصد السوري: التحالف الدولي ينقل عناصر داعش بـ 50 شاحنة مغطاة بشكل محكم) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرصد السوري: التحالف الدولي ينقل عناصر داعش بـ 50 شاحنة مغطاة بشكل محكم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الانصار).