من الغد.. الأمطار تعود للعراق وتوقع بأعلى من معدلاتها خلال هذه الفترة

2019/02/21 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} توقعت هياة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، عودة للأمطار في العراق بدءاً من يوم غد الجمعة.

وأشارت الأنواء الجوية في بيان لها تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، الى ان طقس الأيام الأربعة المقبلة سيكون بين الصحو والغائم جزئياً مع فرصة لأمطار خفيفة.وسيطرأ تغيراً سريعاً في درجات الحرارة حيث توقعت الانواء الجوية ان ترتفع العظمى الى اكثر من 20 مْ والصغرى أكثر من 7 درجات.الى ذلك توقع المتنبئ الجوي صادق عطية ان تكون أمطار موسم الربيع المقبل أعلى من معدلاتها.وقال عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك ان "تحديثات الامطار خلال فصل الربيع بحسب موديل الطقس الاوروبي متوسط المدى {ECMWF} تشير في آخر تحديثات موسمية له إلى أمطار حول المعدل الى أعلى بقليل على أغلب مدن البلاد عدا غربها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة".انتهى

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