خبير أمني: اميركا تدرب الدواعِش في حوران والقذف

2019/02/21 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد الخبير الامني كاظم الحاج، الخميس، ان القوات الاميركية تعمل على تدريب “الدواعش” في واديي حوران والقذف بهدف تنفيذ عمليات اجرامية واعادة خلق الفتنة الطائفية، لافتاً الى ان بعض المناطق تسيطر عليها القوات الاميركية ولاتسمح للقوات العراقية بالتواجد او السيطرة عليها.وقال الحاج في تصريح لـ /المعلومة/، ان “القوات الاميركية عملت على نقل الدواعش […]

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