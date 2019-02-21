بالفيديو والصور .. حريق ضخم في بنغلادش يخلف 70 قتيلاً

2019/02/21 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لقي سبعون شخصاً على الأقلّ مصرعهم في دكا في حريق ضخم التهم مباني

سكنية فيها مخازن لمواد كيميائية سريعة الاشتعال.وأوضحت السلطات البنغلادشية أنّ الحريق الذي اندلع في حي "شوق بازار"

سببه على الأرجح اسطوانة غاز وقد انتشر بسرعة في المبنى بسبب المواد

السريعة الاشتعال المخزّنة فيه , مضيفة أنّ ألسنة اللهب سرعان ما

امتدّت إلى أربعة مبان مجاورة، تستخدم أيضاً لتخزين مواد كيميائية

سريعة الاشتعال".بدوره اكد مسؤول في جهاز الإطفاء السيطرة على الحريق صباح اليوم

الخميس مشيرا إلى أنّ الصعوبة في إخماد الحريق ناجمة عن الكيماويات

"السريعة الاشتعال" المخزّنة هناك.

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