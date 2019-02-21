شعبان : الولايات المتحدة وحلفاءها يعملون على إطالة أمد الحرب على سوريا

2019/02/21 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية السورية

بثينة شعبان أن الولايات المتحدة وحلفاءها يعملون على إطالة أمد

الحرب على سوريا عبر دعم الإرهاب وعرقلة التوصل إلى حل سياسي للأزمة

فيها.

واضافت شعبان في تصريح على هامش مشاركتها بالدورة الثامنة لمؤتمر

فالداي للحوار الدولي المنعقد حاليا في موسكو ، ان بلادها تمكنت من

إبراز وجهة نظرها والضيم الذي حصل عليها خلال السنوات الثماني

الماضية ، وشددت شعبان على أن وجود كيان الاحتلال الإسرائيلي ودعم

الولايات المتحدة له في الاحتلال والإرهاب إضافة إلى الثروة النفطية

هي سبب استمرار الصراعات في منطقة الشرق الأوسط ، وأشارت شعبان إلى

أن مؤتمر فالداي طرح الكثير من الأفكار وشكل فرصة للتعريف بحقيقة

الوضع في سوريا.

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