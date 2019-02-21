بدء المباحثات العراقية الكويتية لوضع خارطة طريق في التكامل الاقتصادي

2019/02/21 | 10:07

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{بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، بدء المباحثات العراقية الكويتية لوضع خارطة طريق لتفعيل العلاقات الثنائية وايجاد ابواب جديدة للتكامل الاقتصادي وتجاوز حقبة الماضي..يتبع

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