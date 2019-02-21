التربية النيابية: العراق بحاجة الى 25 الف مدرسة

2019/02/21 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت لجنة التربية النيابية، الخميس، عن حاجة العراق الى بناء 25 الف مدرسة في مختلف المحافظات، لافتة الى ان المبلغ المقدر لبناء المدرسة الواحدة وصل الى مليار و700 مليون دينار، وبالتالي فأن مبلغ تريليون دينار المخصصة لبناء المدارس لايكفي لبناء 800 مدرسة.وقال عضو اللجنة قصي محسن في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الموازنة خصصت […]

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