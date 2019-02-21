الغانمي يعلن تعزيز القوات الامنية في نينوى لمسك الحدود مع الجانب السوري

2019/02/21 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداكد رئيس اركان الجيش الفريق الركن عثمان الغانمي ان تقيمه للوضع الامني في نينوى جيد، مؤكدا وجود خطة امنية جديد لمسك الحدود بين العراق وسوريا.

وقال الغانمي في مؤتمر صحفي مشترك عقده في مقر قيادة عمليات نينوى في مدينة الموصل امس الاربعاء “تفقدنا الفرق العسكرية في نينوى لتنفيذ خطة امنية جديدة والانفتاح على قواطع المسؤولية ، وتقييمنا الوضع الامني بالجيد جدا”.

واضاف “أكدنا على تعزيز القوات الامنية في مسك الحدود خصوصا مع الجانب السوري “.واكد على “مسك الأرض وإدامة العمليات التعرضية”، مشدداً على ضرورة “انجاز معاملات ومستحقات عوائل الشهداء وجرحانا”.

ونفى الغانمي الأنباء التي تحت بدخول قيادات من تنظيم داعش الى محافظة نينوى،قائلا ” اطمئن أهلنا في الموصل بان الوضع الأمني مستقر وأوصيكم وبعدم التأثر بالإشاعات المغرضة التي تحاول زعزعت أمن واستقرار المحافظة وان إخوانكم في قواتنا المسلحة هم سند لكم في هذه المحافظة العزيزة”.

واضاف “تم تشكيل لجان مشتركة لمسك الاراضي بين القوات الاتحادية والبيشمركة، وسد الثغرات في المناطق بين الجانبين”.

تفقد قيادة عمليات نينوى وتشكيلاتها، يرافقه معاونه للعمليات وقائد طيران الجيش وعدداً من ضباط هيئة الركن، تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة للوقوف والاطلاع على آخر المستجدات الأمنية في قواطع العمليات، وتضمنت زيارته للفرق ( 15، 16، 20) للجيش العراقي، وعقد مؤتمرات تم خلالها عرض الايجازات الخاصة بسير العمل وانفتاح القطعات وانتشار السيطرات، بالإضافة إل ى طرح المعاضل التي تخص سير العمل.

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