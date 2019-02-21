‎البعيجي: سنستضيف السيد عادل عبد المهدي في البرلمان لأستبيان موقف الحكومة من التواجد الامريكي في البلد

2019/02/21 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن تحالف البناء منصور البعيجي بان تحالفة والكتل السياسية الرافضة للتواجد الامريكي على الاراضي العراقية ستستضيف السيد رئيس الوزراء داخل قبة البرلمان في بداية الفصل التشريعي المقبل لاستيضاح موقف الحكومة الرسمي من التواجد الامريكي وماهو موقف الحكومة من هذا التواجد موضحا يجب على الحكومة متمثلة بالسيد عبد المهدي ان تحدد موقفها داخل قبة […]

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