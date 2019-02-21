الكهرباء: الطاقة المتاحة حالياً تكفي لتجهيز 20 و24 ساعة

2019/02/21 | 10:12

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشفت وزارة الكهرباء عن كميات الطاقة المنتجة حاليا من محطاتها التوليدية في عموم البلاد، مؤكدةً تشكيل غرفة عمليات مشتركة لانهاء التفاهمات مع شركتي سيمنز وجنرال اليكتريك لدعم القطاع.

وقال الناطق باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس في تصريح نقلته صحيفة "الصباح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "إنتاج الطاقة من المحطات التوليدية في عموم البلاد تجاوز حاليا الـ 13 الف ميغاواط بالرغم من وجود اعمال الصيانة الدورية واعادة التأهيل لعدد من الوحدات التوليدية في مختلف مناطق البلاد كان من الممكن ان ترفد المنظومة بألفي ميغاواط اخرى"، منوها بان "حجم الانتاج الحالي يساعد على تجهيز المواطنين بمدد تتراوح بين 20 و 24 ساعة".

وعزا المدرس اسباب تذبذب تجهيز الطاقة في بعض المناطق الى "التجاوزات الحاصلة من قبل المواطنين على المحولات ومنظومة التوزيع اذ تستوعب المحولات اعدادا معينة لتغذية الوحدات المستفيدة الا ان بعض المناطق تشهد التجاوز مما يؤدي الى مضاعفة الحمل عليها ومن ثم عطبها"، مشددا على ان "الملاكات تقوم بين الحين والاخر بحملات لرفع التجاوزات الحاصلة على شبكات التوزيع".





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