اتفاق بين العراق وفنلدا لكشف حقائق جرائم داعش

2019/02/21 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفق العراق وفنلندا، على كشف حقائق جرائم داعش، وعلى ضرورة زيارة موقع جريمة سبايكر في مدينة تكريت.وقال المكتب الإعلامي لمؤسسة الشهداء في بيان، إن "رئيس مؤسسة الشهداء ناجحة عبد الأمير الشمري استقبلت السفير الفنلندي للشؤون العراقية بايفي لانيه في مقر المؤسسة، للتباحث حول التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة والتي تصب في مصلحة البلد وذوي الشهداء".

وأضاف البيان، ان "وجود الكثير من أسر الشهداء في البلدان الأوربية، مما يتحتم علينا لإيجاد تعاون مشترك بين كل البلدان لتقديم أفضل الخدمات لذوي الشهداء"، منوهة إلى جريمة سبايكر التي ارتكبتها عصابات داعش".

وتابع، أن "الطرفين اتفقا على ضرورة زيارة موقع جريمة سبايكر في مدينة تكريت، وذلك بعد تسهيل الإجراءات القانونية والامنية لغرض الوصول إلى الحقيقة ليتم محاكمة أحد قتلة شهداء سبايكر الذي ألقي القبض عليه في فنلندا أثناء الهجرة الجماعية التي جرت خلال السنوات الماضية".

وابدت رئيس المؤسسة، "استعدادها الكامل بالوقوف مع جميع الجهات والحكومات الدولية لإظهار الحق والنيل من المجرمين واخذ مجرى القانون بحقهم".



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