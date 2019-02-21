روسيا تختبر غواصة نووية جديدة

2019/02/21 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد … نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو يظهر اختبار غواصة جديدة تعمل بالطاقة النووية تحت الماء.وذكرت وكالة روسيا اليوم في خبر تابعته وكالة / المعلومة/ أن الغواصة التي تدعى “بوسايدون”، ظهرت بعد وقت قصير من حديث الرئيس فلاديمير بوتن عن سلاح جديد خلال خطابه عن حالة الأمة.وقال بوتن في الخطاب إن […]

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