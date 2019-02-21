أماني.. مهرجان موسيقي في الكونجو لنشر السلام

2019/02/21 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت شركة شاومي الصينية، هاتفها الذكي الجديد من طراز مي 9 في حدث أقيم هذا الأسبوع في بكين وذلك قبل طرحه في الأسواق يوم 26 فبراير/شباط الحالي.

وأصدرت شاومي هاتفها الجديد في ثلاث نسخ، يتميز كل منها بمواصفات مختلفة ، هي مي 9 ، مي 9 إس إي ، مي 9 ترانسبيرنت.

ويتميز هاتف مي 9 الجديد بثلاث كاميرات خلفية تبدأ بكاميرا أساسية دقتها 48 ميجا بيكسل وأخرى دقتها 12 ميجا بيكسل وثالثة 16 ميجا بيكسل.

واصطف العشرات من محبي هواتف شاومي أمام متاجر الشركة لتجربة هاتفها الجديد.

وقال أحدهم ويدعى لي شيان إن هاتف مي 9 مزود بمعالج متطور من طراز 855 سناب دراجون، موضحا أنه سيساعده في ممارسة ألعاب الفيديو المفضلة لديه مع أصدقائه.

وينظر إلى شاومي عالميا بوصفها النظير الصيني لشركة أبل، وهي صورة ذهنية دعمها مؤسسها الملياردير لي جون عندما أسس شاومي عام 2010.

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