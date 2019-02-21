فرض غرامة مالية على نانت لإشعال جماهيره لألعاب نارية تكريما لسالا

2019/02/21 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فُرضت غرامات مالية مجموعها 21 ألف يورو (23800 دولار)على نانت المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم عقب إشعال جماهيره لألعاب نارية خلال مباريات كجزء من تكريم مهاجمه الراحل إيميليانو سالا الذي توفي في تحطم طائرة الشهر الماضي.

وتحطمت طائرة بمحرك واحد كانت تنقل سالا من نانت إلى فريقه الجديد كارديف سيتي في 21 يناير/ كانون الثاني الماضي في القنال الإنجليزي دون أن يلعب مع الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعُثر على حطام الطائرة في الثالث من فبراير/ شباط الحالي بعد عملية بحث تحت الماء بتمويل خاص وتم انتشال الجثة بعد ذلك بثلاثة أيام بينما لا يزال الطيار ديفيد إيبوتسون مفقودا.

وغرمت لجنة الانضباط في رابطة الدوري الفرنسي نانت بمبلغ 16500 يورو عقب إشعال جماهيره الألعاب النارية وألقت مقذوفات على الملعب خلال مباراة سانت إيتيين بالوري في 30 يناير/ كانون الثاني الماضي وهي أول مباراة يخوضها الفريق عقب فقدان طائرة المهاجم الأرجنتيني.

كما تم تغريم النادي 4500 يورو لنفس الأسباب خلال مباراة الفريق امام نيم في وقت سابق من الشهر الحالي.

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